Ricardo Melo Gouveia termina em 47.º no Swiss Challenge de golfe

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo em 47.º lugar o Swiss Challenge de golfe, competição disputada em França junto à fronteira com a Suíça.

Com uma volta final de 72 pancadas, o português terminou, igualado com mais cinco jogadores, com um total de 285 pancadas (três abaixo do par), fazendo ao longo dos quatro dias 68+72+73+72.

A competição teve lugar no Golf Saint Apollinaire de Folgensbourg, muito perto da fronteira franco-suíça.

Com este resultado, o atleta português garantiu um 'prize-money' de 1.079,17 euros e a subida de uma posição na Ordem de Mérito do circuito, onde passará a ocupar a 21.ª posição.

A prova foi conquistada pelo sueco Adam Blommé, que venceu o seu compatriota Jesper Svensson no desempate por 'morte súbita', dado que ambos terminaram as quatro voltas com um total de 271 pancadas (17 abaixo do par).

Foi o primeiro título conquistado por Adam Blommé no Challenge Tour, o que lhe vale um prémio monetário de 40.000 euros e a subida até à terceira posição do ranking do circuito.

A próxima prova do Challenge Tour é o Hopps Open de Provence, que se realiza de 05 a 08 de outubro no Golf International de Pont Royal, em Mallemort, a meio caminho entre Marselha e Avinhão, no sul de França.