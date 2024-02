Ricardo Melo Gouveia termina em 70.º lugar no Masters do Qatar

Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 70.º lugar no Masters do Qatar, entre os 77 praticantes que passaram o 'cut' do torneio do DP World Tour, conquistado pelo japonês Rikuya Hoshino.

O golfista português terminou a quarta e última volta com 74 pancadas, duas acima do par do campo, em Doha, em consequência de um 'birdie' (uma abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), fechando a participação com um total de 291.

O golfista português, de 32 anos, tinha caído a pique no sábado, da 38.ª para a 71.ª posição, e conseguiu recuperar apenas um posto, depois de ter sido o único dos dois representantes nacionais a passar o 'cut', uma vez que Pedro Figueiredo falhou o acesso às últimas duas voltas.

O Masters do Qatar foi vencido por Hoshino, o primeiro título do japonês no DP World Tour, com um agregado de 274 golpes, 14 abaixo do par do campo, contabilizando os 68 efetuados hoje, após ter partido para o último dia da competição em igualdade com o norueguês Rasmus Hojgaard e do francês Ugo Coussaud.