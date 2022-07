Ricardo Santos e Pedro Figueiredo com mau arranque no Open da Escócia

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo entraram com o 'pé esquerdo' no Hero Open da Escócia, ficando no grupo dos 120.º e dos 149.º classificados, respetivamente.

Ricardo Santos completou o dia no Par do campo, com 72 pancadas, enquanto o Figueiredo terminou com uma pancada acima.

Santos fez três 'birdies' (uma abaixo do Par), um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), ao passo que o compatriota entregou o cartão com um 'birdie' e dois bogeys'.