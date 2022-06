Ricardo Santos e Ricardo Gouveia eliminados no BMW International Open

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Ricardo Gouveia foram esta sexta-feira eliminados no BMW International Open, prova do Circuito Europeu que decorre em Munique, Alemanha, ao falharem o cut.



Ricardo Santos, que na véspera tinha efetuado 73 pancadas (uma acima do Par do campo), melhorou no segundo dia de competição e entregou hoje um cartão com 68 'shots' (quatro abaixo), devido a um 'eagle' (duas abaixo), quatro 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

Com este resultado, o golfista luso terminou no 69.º lugar com um agregado de 141 pancadas nas duas rondas (três abaixo do Par), mas falhou o 'cut' que lhe permitia continuar em prova no fim de semana, fixado nos 140 'shots'.

Já Ricardo Gouveia voltou a ter uma ronda pouco feliz e terminou com 73 pancadas (uma acima), com cinco 'birdies' (uma abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e dois 'double bogeys' (duas acima). Na soma das duas rondas, depois dos 74 'shots' no primeiro dia, Gouveia ficou em 127.º, com 147 pancadas (três acima) e também está fora da competição.

Na liderança do torneio germânico continua o chinês Li Haotong, que cumpriu hoje a segunda ronda com 67 'shots' (cinco abaixo do Par), somando no agregado das duas rondas 129 pancadas (15 abaixo), menos uma do que o neozelandês Ryan Fox.