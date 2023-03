Sara Gouveia inicia época internacional

Sara Gouveia estreou-se na temporada internacional de 2023 com um resultado de 156 pancadas (78+78), +14, não passando o cut no torneio de Girona do Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão europeia, que contou igualmente para o Santander Golf Tour (SGT), o circuito profissional espanhol feminino.Girona acolheu o primeiro dos 10 eventos do SGT de 2023 e só dois deles pontuam simultaneamente para o LETAS, circuito secundário que permite às melhores classificadas na Ordem de Mérito no final da temporada a passagem ao Ladies European Tour (LET), a primeira divisão europeia.O torneio de 40 mil euros em prémios monetários disputou-se no Peralada Golf, contando com 95 jogadoras. Sara Gouveia foi a única portuguesa, ela que no ano passado, igualou a melhor classificação de sempre de uma golfista nacional neste circuito espanhol, sagrando-se vice-campeã no Santander Golf Tour La Coruña, em junho.Desta feita a prova não lhe correu tão bem, fazendo duas voltas de 78 pancadas (+7), ficando no grupo das 72ªas classificadas, a 5 pancadas do "cut", que apurou 48 jogadoras para a volta decisiva.Venceu a francesa Lucie André, ao superar um play-off de cinco buracos entre cinco jogadoras, empatadas com 1 pancada acima do Par. Lucie André somou 214 (72+72+70), +1, e embolsou um prémio de 6.400 euros. As jogadoras derrotadas no play-off foram a sueca Emma Thorngren e a suíça Sofie Kibsgaard Nielsen no segundo buraco, a inglesa Emily Price no terceiro buraco e a holandesa Marit Harryvan no quinto buraco.A próxima prova do SGT, joga-se a 29 e 30 de março, no Real Club de Golf de San Sebastián. O próximo torneio do LETAS será o Terre Blanche Ladies Open, em França, de 13 a 15 de abril, com 40 mil euros de ‘prize-money’. O próximo evento a contar simultaneamente para os dois circuitos realizar-se-á em Saragoça, em outubro, no Real Club de Golf La Peñaza, onde, no ano passado, Leonor Bessa foi 4.ª classificada.