Sofia Barroso Sá já dá cartas no Texas

O ano de 2022 está a ser histórico para Sofia Barroso Sá. Começou por ser a primeira mulher amadora a vencer um torneio do circuito profissional português, no 1.º Torneio do Circuito FPG, no Montado, onde deixou no 2.º lugar o profissional do Challenge Tour, Tomás Melo Gouveia, e agora, apenas no seu segundo torneio ao serviço da Texas Christian University (TCU), conquistou o seu primeiro título em torneios a contar para o circuito universitário norte-americano."Segundo torneio da época e primeira vitória individual nos Estados Unidos. Muito contente com esta vitória e por ter ajudado a equipa a conseguir um terceiro lugar. Foi um prazer jogar num dos campos desenhados pelo Jack Nicklaus e conhecê-lo pessoalmente", escreveu a jovem de 18 anos nas redes sociais.A cereja no topo do bolo foi mesmo esse triunfo ter sido obtido na Barbara Nicklaus Cup, o torneio que homenageia a mulher de Jack Nicklaus, o recordista mundial de 18 títulos do Grand Slam, no famoso Muirfield Village Golf Club, no Ohio, onde todos os anos decorre o prestigiado The Memorial, do PGA Tour.A jogadora que em Portugal representa a Quinta do Lago, embora seja natural e resida em Belmonte, somou 229 pancadas, 13 acima do Par, após voltas de 77, 72 e 80, fechando com 2 de vantagem sobre duas jogadoras que partilharam o 2.º lugar: a tailandesa Nicha Kampai (75+80+76), ao serviço da universidade do Maryland, e a canadiana Sarah-Eve Rheaume (7-5+80+76), a jogar pela universidade de Furman.Habituada a quebrar recordes em Portugal – por exemplo, no ano passado, como amadora, ganhou o Campeonato Nacional Absoluto Huyndai, superando as profissionais –, já está a fazer o mesmo nos Estados Unidos.No site oficial da equipa das ‘Frogs’ diz-se que "Sofia tornou-se na primeira caloira (‘freshman’) a vencer um título individual desde Sabrina Iqbal em 2018".Mais ainda, como a sul-africana Caitlyn Macnab tinha vencido o primeiro torneio da época universitária de 2022/2023, o The Schooner Fall Classic, no Belmar Golf Club, em Oklahoma, "foi a primeira vez que a TCU impôs-se individualmente em torneios consecutivos desde 2003".Neste torneio que marcou a sua estreia como universitária nos Estados Unidos, Sofia Sá terminara empatada no 27.º lugar (+1).Nas classificações coletivas a TCU está também a sair-se bem, dado que, em Oklahoma terminou no 2.º lugar (-9), enquanto agora, no Ohio, concluiu a prova no 3.º posto (+97).Está mesmo a ser um 2022 bastante positivo para Sofia Sá. É verdade que não logrou revalidar o título de campeã nacional absoluta, ficando em 2.º lugar, atrás de Inês Belchior.Mas, antes de rumar ao Texas, brilhou ao serviço da seleção nacional da Federação Portuguesa de Golfe com algumas classificações de bom nível, sobretudo no início do ano: meias-finais no Campeonato Internacional Amador de Espanha, 10.º posto (+16) no Campeonato Internacional Amador de Itália e 12.º lugar (+3) no Campeonato Internacional Amador de Portugal.