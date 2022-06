Sofia Câmara e Gonçalo Costa dominam o Circuito de Mid-Amateur da Federação Portuguesa de Golfe

Sofia Câmara e Gonçalo Costa foram os vencedores do 3.º Torneio do Circuito Mid-Amateur da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Oporto Golf Club, em Espinho.

A representante do Quinta do Peru Golf & Country Club somou o segundo título do ano, enquanto o jogador do Lisbon Sports Club está invencível este ano em três provas disputadas. Ambos reforçaram a liderança na ‘Road to Troia’, o ranking deste circuito para jogadores a partir dos 25 anos.

O 3.º Torneio decorreu em duas voltas no mais antigo campo de golfe de Portugal, de Par 71.

O torneio feminino contou com sete participantes. Sofia Câmara veio do 2.º lugar após a primeira volta, para assegurar a vitória com uma margem confortável, pois totalizou 166 pancadas, 24 acima do Par, batendo por 8 a líder do primeiro dia, Maria Margarida Sampaio, do Clube de Golfe de Vilamoura.

Com voltas de 84 e 82, a antiga jogadora das seleções nacionais amadoras da FPG beneficiou de um último dia menos bom de Maria Margarida Sampaio (83+91). Maria José Pinto (86+90), também de Vilamoura, foi 3.ª na tabela geral.

Sofia Câmara, uma árbitra conceituada da FPG, vencera o torneio de abertura da época do Circuito Mid-Amateur, em Benamor, e sagrou-se vice-campeã no 2.º Torneio, em Belas, perdendo, então, apenas para Lara Vieira (Clube de Golf do Santo da Serra), que não esteve presente em Espinho.

Maria Sampaio foi ainda a vencedora no escalão sénior (mínimo de 50 anos), seguida da sua companheira de clube, Maria José Pinto. “Este ano aceitei o desafio de jogar o Circuito de Mid-Amateur da FPG e não poderia estar mais satisfeita com a experiência. É, sem dúvida, muito gratificante voltar a competir e (voltar) a vencer torneios”, disse Sofia Câmara.

A competição masculina contou com 47 concorrentes. Gonçalo Costa também veio de trás para alcançar o terceiro triunfo em três provas realizadas. Já tinha sido o melhor no Benamor Golf e no Belas Clube de Campo. O atual secretário técnico do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor totalizou 144 pancadas, 2 acima do Par, menos 5 do que Pedro Sá Lima, do Vidago Palace Hotel.

Na partida para a última volta, Gonçalo Costa, um antigo membro das seleções nacionais amadoras da FPG, estava empatado no 2.º lugar com João Fortes (Oitavos Dunes), ambos com 74 (+3). Na volta final, o jogador do Lisbon Sports Club efetuou a única volta abaixo do Par do torneio, de 70 (-1). Pedro Sá Lima (Vidago Palace) liderava após a primeira volta e juntou cartões de 72 e 77.

Jorge Abreu (Club de Golf de Miramar) foi 3.º classificado com 150 (76+74), +8, e venceu a competição para seniores. “Joguei muito bem nestes dois dias”, disse Gonçalo Costa. “Infelizmente, o resultado do primeiro dia não refletiu o meu jogo, mas no segundo já consegui aproveitar. Mais uma etapa fantástica, de um circuito com um enorme potencial de crescimento. Quero deixar uma mensagem de agradecimento ao Oporto Golf Club, onde somos sempre muito bem recebidos. E o campo está irrepreensível”, acrescentou.