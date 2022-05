Sofia Sá com top-10 em Itália

Sofia Sá encerrou a sua estreia no Campeonato Internacional Amador Feminino de Itália num valoroso 10.º lugar entre as 111 participantes e continua a cotar-se como uma das melhores jogadoras europeias a nível amador nos primeiros meses da temporada.O torneio do calendário da Associação Europeia de Golfe (EGA) realizou-se no campo de Par-72 do Royal Park Golf & Country Club I Roveri, em Turim, onde Ana da Costa Rodrigues foi 50.ª e a alemã Helen Briem arrecadou o título.A campeã nacional absoluta totalizou 300 pancadas, 12 acima do Par, após voltas de 77 (+5), 79 (+7), 73 (+1) e 71 (-1).Ao Gabinete de Imprensa da FPG, lamentou os resultados na primeira metade da prova, fase à qual chegou no grupo das 37.ªs classificadas. Depois subiu para as 21.ª e finalmente chegou ao top-10."Não faço um balanço muito positivo, devido aos primeiros dois dias", disse a jovem de 17 anos, após empatar com a austríaca Anna Neumayer (77+73+75+75), ambas com 300 (+12).Contando só os resultados da terceira e quarta voltas, Sofia foi a segunda melhor entre as 62 jogadoras que passaram o cut, com um total 144 (Par), empatada neste capítulo com a suíça Elena Colombo (70-74). Só a campeã Helen Briem (65+72) somou menos pancadas nos últimos 36 buracos."As minhas últimas duas voltas foram aquelas em que senti-me realmente eu no campo. Nas duas primeiras, aprendi bastante", acrescentou a jogadora de Belmonte, que classificou o campo do Royal Park como "extremamente exigente".Com este resultado, a somar às meias-finais alcançadas no Campeonato Internacional Amador Feminino de Espanha (Copa la Reina), em março, e ao 12.º posto obtido em janeiro no Campeonato Internacional Amador de Portugal, no Montado Hotel & golf Resort (Palmela), Sofia Sá deverá subir ao 28.º lugar do ranking feminino da EGA que for publicado amanhã. Antes do torneio italiano estava no 56.º lugar. E é previsível que suba ao top-150 do ranking mundial amador feminino.Note-se que os rankings amadores de golfe contam pontos amealhados em 2021 e 2022. Se fossem só os deste ano, a jogadora da Quinta do Lago já estaria provavelmente no top-10 europeu.Entretanto, Ana da Costa Rodrigues, que completava o dueto da seleção nacional em terras italianas, terminou no grupo das 50.ª classificadas com 317 (81+76+81+79), +29.Helen Briem tinha partida para a jornada decisiva a comandar com 4 pancadas de vantagem sobre Elena Colombo e a italiana Francesca Fiorellini. Ao entregar um cartão final de 72, acabou por vencer com 5 ‘shots’ à melhor sobre a holandesa Anne-Sterre Den Dunnen.A campeã, a alemã Helen Briem, totalizou 285 (74+74+65+72), tendo sido a única a registar um agregado abaixo do par no cômputo dos 72 buracos de jogo. A vice-campeã Anne-Sterre Den Dunnen registou 290 (+2), com ‘scores’ de 70, 72, 77 e 71.As suíças Elena Colombo (70+77+70+74) e Elena Moosman (71+74+77+69) partilharam o terceiro lugar com 291 (+3).