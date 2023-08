Sofia Sá queria mais no Europeu Amador

Sofia Barroso Sá entrou agora de férias, antes de regressar aos Estados Unidos, onde irá brevemente iniciar a sua segunda época ao serviço da Texas Christian University (TCU), na primeira divisão da NCAA, o circuito universitário norte-americano.A dupla campeã nacional absoluta fechou a série de eventos em Portugal ou ao serviço da seleção nacional com uma das melhores classificações de sempre de jogadoras portuguesas no Campeonato da Europa Individual Feminino Amador.A jogadora de Belmonte, que representa a Quinta do Lago, terminou no 52.º lugar, empatada com outras cinco atletas, entre um total de 144 jogadoras.Sofia Barroso Sá somou 297 pancadas, 13 acima do Par do Tegelberga Golfklubb, em Trelleborg, na Suécia, após voltas de 75, 78, 70 e 74.Numa mensagem deixada nas redes sociais, a portuguesa de 19 anos não se mostrou contente: "Infelizmente, o resultado não foi o esperado. Apanhei bastante vento, alguma chuva e frio. Volto para os Estados Unidos dia 19 de agosto e, por isso, vou agora aproveitar para estar com a família e amigos".É verdade que, há duas semanas, após sagrar-se dupla campeã nacional absoluta (2021 e 2023), tinha manifestado ao Gabinete de Imprensa da FPG o desejo de lutar por um top-10 na Suécia, o que seria histórico no golfe nacional.Mesmo assim, é preciso recuarmos a 2015 para vermos uma classificação nacional deste nível no ‘European Ladies Amateur Championship’, organizado pela EGA (Associação Europeia de Golfe). Na altura, Leonor Bessa, então apenas com 16 anos, foi 60.ª (+7).A outra jogadora portuguesa a participar no Europeu foi Ana da Costa Rodrigues. A campeã da Taça da FPG/BPI, que joga por Miramar, concluiu a prova no 122.º posto (empatada), com um agregado de 234 (78+77+79), +21. Não passou o cut para a última volta.A espanhola Julia López Ramiréz sagrou-se campeã europeia amadora, com 276 (70+76+63+67), -8. Fez menos 2 pancadas do que a sua compatriota Carla Bernat Escuder e valeu-lhe sobretudo um fabuloso final de prova, com três birdies nos últimos três buracos.Julia López Ramiréz também estuda e compete nos Estados Unidos, como Sofia Sá, mas na Mississippi State. Com esta vitória, recebeu um convite para jogar na próxima semana o AIG Women’s Open, ou seja, o British Open feminino, um Major de profissionais.Entretanto, na Eslováquia, disputou-se o European Young Masters, o Europeu de sub-16, com 114 jogadores de 28 países.Portugal terminou no 21.º lugar na classificação por equipas, com 695 (221+237+237), +38, tendo vencido a França com 639 (203+220+216), -18. Só houve cinco países a jogar abaixo do Par.30.º Diogo Rocha (Miramar), 230 (71+79+80), +1134.º Bernardo Tito Martins (Santo Estêvão), 232 (73+81+78), +1337.ª Inês Belchior (Tavira), 233 (77+77+79), +1449.ª Francisca Salgado (Vale de Janelas), 244 (78+85+81), +25A medalha de ouro foi para Natalia Aparicio (Itália), com 208 pancadas (-11). Marie Elódie Prats-Rigual (França), com 211 (-8), recebeu a medalha de prata.O campeão, agraciado com uma medalha de ouro, foi o inglês Ben Bolton, que terminou com 208 pancadas (-11). A medalha de prata foi para Markus Marelsson (Islândia), com 214 (-5).Recorde-se que o melhor resultado de um português nesta competição foi o 3.º lugar de Pedro Almeida em 2013 (-7).