Sofia Sá só perdeu nas meias-finais em Espanha

Sofia Sá elevou bem alto o nome de Portugal no Campeonato Internacional Amador de Espanha feminino, que atribui a Copa S.M. La Reyna, um dos mais ambicionados troféus do golfe europeu amador.A golfista da seleção nacional, de apenas 17 anos, só tombou nas meias-finais no Real Club Pineda de Sevilla.Na manhã deste sábado, nos quartos de final, Sofia Sá começou por medir forças com a 29.ª do ranking mundial amador feminino, a alemã Paula Schulz-Hanssen. Ganhou de forma contundente, por 5/4 (cinco buracos de vantagem com quatro buracos para se jogar)."Hoje de manhã joguei muito bem, acabei por fazer 5 pancadas abaixo do Par em 14 buracos, e ganhei o ‘match’ contra a Paula, que está muito bem cotada no ranking mundial e tem bastante experiência competitiva", esclareceu a jogadora de Belmonte.Depois, de tarde, na quinta partida da segunda fase do torneio, disputada em match play (eliminação direta), coube à campeã nacional absoluta defrontar mais uma germânica, Charlotte Back, a 147.º amadora mundial, e cedeu no buraco 17, por 3/1."De tarde fiz o Par do campo e não foi suficiente para vencer", lamentou a portuguesa, que ocupa a 217.ª posição mundial amadora e vai dar um grande salto na tabela aquando da sua próxima atualização na próxima semana."Foi (um torneio) muito positivo. Estou muito contente com o meu desempenho nesta competição, que tinha excelentes jogadoras de toda a Europa. E estou bastante satisfeita pela maneira como evoluí ao longo do torneio", disse.Sofia Sá já se havia destacado no Campeonato Internacional Amador de Portugal, no final de janeiro, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, o torneio que inaugurou o calendário competitivo da Associação Europeia de Golfe (EGA).Nessa altura, chegou a coliderar aos 36 buracos e repetiu o 12.º lugar da edição de 2021, já então a melhor marca de uma portuguesa desde que, em 2008, a prova portuguesa mudou o seu formato de ‘match play’ para unicamente ‘stroke play’ (por pancadas).A seleção portuguesa em Sevilha, que contou também com Ana da Costa Rodrigues, foi orientada pelo Treinador Nacional Adjunto Hugo Pinto.Ana da Costa Rodrigues chegou à segunda ronda, batendo na primeira eliminatória de ‘match play’ a espanhola Claudia Lara Miravitlles, vencedora da primeira fase da competição.A fase de ‘stroke play’ jogou-se em duas voltas para apurar as 64 primeiras (entre 100 participantes iniciais) para o ‘match play’.A final disputa-se amanhã (Domingo), entre a alemã Charlotte Back e a espanhola Cayetana Fernandez Garcia-Poggio.