Stephen Ferreira 6.º classificado na África do Sul

Stephen Ferreira obteve o seu melhor resultado da temporada de 2022/2023 no Sunshine Tour, a primeira divisão do circuito profissional na África do Sul, com um 6.º lugar no Vodafone Origins of Golf Highland Gate.O português nascido no Zimbabwe fez três voltas de 70 pancadas para totalizar 210 (-6), empatado com dois sul-africanos, Ockie Strydom (69+72+69) e Matthew Spacey (73+68+69). Cada um recebeu 2.209 euros de prémio.Este foi o sétimo evento da temporada do Sunshine Tour em que Stephen Ferreira participou e traduziu-se no seu primeiro top-10, sendo o oitavo top-10 da sua carreira neste circuito.Em duas ocasiões anteriores tinha terminado entre os 30 primeiros classificados: em maio, no FBC Zim Open (Open do Zimbábue, a jogar em casa), foi 26.º (+2); e em junho terminou na 29.ª posição (-2) no KitKat Group ProAm.Com este 6.º lugar, Stephen Ferreira subiu à 52.ª posição na Ordem de Mérito do Sunshine Tour.O torneio realizado no Highland Gate Golf and Trout Estate, a Leste de Pretória, foi conquistado por um jogador local, Anthony Michael, com 206 pancadas (68+69+69), 10 abaixo do Par, menos 1 dos que os também sul-africanos Herman Loubser e Wynand Dingle, que repartiram a segunda posição.A próxima competição do Sunshine Tour tem lugar apenas em setembro. Trata-se do Gary & Vivienne Player Challenge, em que o anfitrião é a principal figura do golfe sul-africano, Gary Player. A prova realiza-se no Selborne Park Golf Club, a sul de Durban, entre 8 e 10 de setembro.