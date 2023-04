Stephen Ferreira encerra época no Sunshine Tour

Stephen Ferreira foi 44.º classificado no Tour Championship do Sunshine Tour, o torneio que concluiu a época de 2022/2023 do circuito profissional sul-africano, na qual o português do Zimbabué conquistou um título, fazendo história inédita para o golfe nacional.

Ferreira totalizou 300 pancadas, 12 acima do Par, após voltas de 76, 76, 75 e 73, empatando em 44.º com o sul-africano Sean Bradley.

A competição iniciou-se na quinta-feira, no Championship Course dos Serengeti Golf and Wildlife Estates, a Nordeste de Joanesburgo. O percurso de Par-72 é um "Jack Nicklaus Signature Course" e um dos mais prestigiados da África do Sul.

O Tour Championship teve quatro voltas (ao contrário das três habituais nas restantes provas deste circuito), sem cut.

A prova foi ganha pelo sul-africano Jaco Ahlers, que no início do evento ocupava a 21ª posição na Ordem de Mérito. Fez um total de 271 pancadas (66+65+69+71), -17, com 4 pancadas de vantagem em relação ao 2.º classificado, o também sul-africano Casey Jarvis.

Stephen Ferreira foi apenas um de quatro golfistas não sul-africanos a participar nesta competição, para a qual apurou-se dada a sua 34.ª posição na Ordem de Mérito do Sunshine Tour. Hoje subiu um lugar e será em 33.º que encerrará a sua melhor temporada de sempre.

O ponto alto da época do português nascido e residente em Harare foi a vitória alcançada, em Outubro passado, no Blue Label Challenge. Para além disso, obteve mais três top-10.