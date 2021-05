Stephen Ferreira no top-30 na África do Sul

O golfista português Stephen Ferreira conquistou esta quinta-feira o 26.º lugar no Dimension Data Pro-Am, torneio do Challenge Tour, que se está a jogar no Fancourt Golf Estate, enquanto Ricardo Melo Gouveia ficou fora do cut provisório.

Depois do 14.º lugar alcançado no domingo no Cape Town Open, Stephen Ferreira voltou a apresentar-se a bom nível e abriu a sua participação no terceiro evento do swing sul-africano com uma ronda isenta de falhas e pautada por birdies nos buracos 1, 2, 10 e 15.

Com 68 shots, quatro abaixo do Par 72, o jovem português, de 29 anos, nascido no Zimbabué, integrou o grupo de seis golfistas que partilham o 26.º lugar do leaderboard, comandado pelo inglês Ryan Evans, que entregou um cartão com 62 pancadas (-10) e lidera com a vantagem mínima sobre o norte-irlandês Michael Hoey.

Menos feliz na estreia foi Ricardo Melo Gouveia, o outro representante nacional que está a disputar o Dimension Data Pro-Am, ao entregar um primeiro cartão com 73 shots, um acima do Par do campo.

"Não entrei bem no jogo, mas depois comecei a jogar melhor. Ainda assim, ficou a faltar meter uns 'putts' importantes. No geral, não estive mal do tee ao green, mas o putt ainda esteve aquém", revelou, à agência Lusa, Melo Gouveia.

Com bogeys nos buracos 1, 11, 13 e 18 e três birdies (2, 7 e 17), o lisboeta, de 29 anos, figura no 112.º posto, a três shots do cut provisório (-2), que determinará os 60 melhores e empatados para o fim de semana.