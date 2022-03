Stephen Ferreira passa o cut do MyGolfLife na África do Sul

O jogador português Stephen Ferreira passou esta sexta-feira o 'cut' do MyGolfLife em golfe, a decorrer em Hartbeespoort, África do Sul, ao cumprir a segunda volta em 68 pancadas, quatro abaixo do Par do campo.

Depois de uma primeira volta cumprida na quinta-feira em 70 pancadas, que o deixou provisoriamente fora do 'cut', Ferreira melhorou hoje duas pancadas e conseguiu assegurar a permanência na prova durante o fim de semana, num dia em que em fez 'birdies' (uma abaixo do Par) nos buracos 7, 10, 12, 14 e 16 e um 'bogey' (uma acima) no buraco 15.

O outro português presente neste torneio sul-africano pontuável para o european Tour, Ricardo Melo Gouveia, abandonou a meio da primeira volta, na quinta-feira.

O torneio é liderado pelo sul-africano Hennie du Plessis com um total de 127 pancadas (17 abaixo do Par), que é secundado a uma pancada pelo trio formado pelo seu compatriota Tristen Strydom e pelos espanhóis Pablo Larrazábal e Nacho Elvira.