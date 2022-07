Susana Ribeiro e Pedro Lencart lideram Campeonato Nacional Absoluto Hyundai

Pedro Lencart iniciou da melhor forma a defesa do título no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, liderando na prova masculina (118 participantes) após a primeira de quatro voltas no Aroeira Pines Classic (Par 72), em Almada. Susana Ribeiro está na frente da prova feminina (21 concorrentes).

O profissional Pedro Lencart, vindo de uma vitória no passado sábado no Open XiraGolfe, manteve o jogo em alta rotação para uma primeira volta de 68 (-4), que lhe deu o comando inaugural com duas pancadas de vantagem sobre o profissional Tiago Cruz e os amadores João Miguel Pereira (Aroeira) e Pedro Silva (Miramar), que marcaram 70 (-2).

"Foi uma boa volta, uma volta sólida, apesar de ser num campo diferente do da semana passada [no Open XiraGolfe, jogado Ribagolf Lakes, em Benavente]", disse Lencart, que fez 6 'birdies' contra 2 'bogeys'.

"O campo está em boas condições, os 'greens' estão bons, os 'fairways', tudo. Lá mais para o fim da manhã apanhámos mais vento, o que dificultou um pouco as coisas, tanto mais que, com muitas árvores, a leitura do vento se tornava mais difícil", acrescentou o líder.

Há mais dois amadores de Miramar, além de Pedro Silva, no top-5: João Iglésias e Tomás Araújo, empatados no quinto lugar com o profissional João Girão , num trio que, com 71 (-1), completa o lote de sete jogadores que bateram o Par 72.

O profissional Nuno Campino e amador Vasco Alves (Oporto), com 72, igualaram o Par, partilhando o oitavo posto.

Susana Ribeiro primeira entre Senhoras

A profissional Susana Ribeiro entrou com o pé direito na prova feminina. Com uma primeira volta de 70 (-2), lidera com a vantagem mínima sobre Leonor Medeiros, da Quinta do Perú, que fez 71 (-1) para ser vice-líder na geral e primeira na categoria para amadoras.

"Foi bom, estou contente, o dia estava difícil, com muito vento, e com rajadas, o que não é habitual aqui", disse Susana Ribeiro. "Jogar abaixo do par é sempre bom, principalmente no primeiro dia, é sempre um bom ‘boost’ para o resto da prova."

A ex-campeã nacional amadora e profissional não começou bem, fez 'bogeys' nos buracos 2 e 5 e o resto tudo pares, até ao 10. No entanto, entre o 11 e o 16, assinou uma série fantástica de 4 'birdies' em seis buracos, e depois finalizou com par-par.

"Não comecei da melhor forma, estava a falhar os greens e depois no 'putting'. Mas depois na segunda volta comecei a ficar mais à vontade em todos os capítulos. Ajudou ser um campo que conheço bem, treino aqui quase todas as semanas."

A amadora Luciana Reis, do CG Miramar, é terceira com 73 (+1), seguida da campeã nacional absoluta em título, a amadora Sofia Sá, da Associação Quinta do Lago, a qual marcou 74 (+2).

A profissional Leonor Bessa, campeã máxima na edição inaugural deste "Absoluto" com profissionais, em 2020, é quinta com 75 (+3).

As amadoras Beatriz Themudo (Orizonte) e Inês Belchior (Quinta do Peru) são sextas com 76 (+4).



Autor: Rodrigo Cordoeiro/FPG