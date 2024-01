Tiger Woods e Nike terminam ligação de 27 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ligação de 27 anos entre Tiger Woods e a Nike chegou ao fim, anunciaram esta segunda-feira ambas as partes.O jogador, de 48 anos, foi um dos rostos mais emblemáticos da multinacional de equipamentos desportivos, tendo firmado o primeiro contrato em 1996, então por 40 milhões de dólares, válido por cinco anos. Depois, renovou por igual período então no valor de mais de 90 milhões de euros.Feitas as contas, Tigar Woods terá embolsado nestes 27 anos de ligação à Nike mais de 450 milhões de euros.