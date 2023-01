Tomás Bessa aposta no PT Tour de 2023

Tomás Bessa disse este sábado a Record que vai continuar a apostar no Portugal Tour (PT Tour) de 2022/2023, como forma de preparar-se para o Challenge Tour, a segunda divisão europeia, onde irá militar na próxima temporada.

"Pretendo jogar praticamente todos os torneios do PT Tour, pois o Challenge Tour, para mim, devido à minha categoria, só deverá começar em abril, no Abu Dhabi. Até lá, creio que não vou entrar em nenhum torneio. Por isso, aproveito e jogo todos os torneios do PT Tour para preparar-me da melhor maneira", assegurou.

O profissional da Cigala sabe que dificilmente terá entrada nos seis primeiros torneios do Challenge Tour de 2023: quatro na África do Sul em fevereiro e dois na Índia em março.

Em fevereiro serão eventos cossancionados pelo Sunshine Tour e em março coorganizados com o Asian Tour, pelo que há menos vagas para os jogadores europeus. Daí que aponte mais as suas baterias para as competições do Médio Oriente, em abril.

Tomás Bessa foi o melhor dos oito portugueses que participaram durante três dias no Dom Pedro Victoria Open, de 10 mil euros em prémios monetários. Foi o terceiro torneio do PT Tour de 2022 e 2023, mas o primeiro desde que ele próprio venceu o 2.º Palmares Open, no final de novembro.

O único circuito internacional de golfe profissional organizado por portugueses e em Portugal teve um interregno em dezembro e irá compreender ainda mais dez torneios. A temporada concluir-se-á com o Optilink Tour Championship, no Dom Pedro Laguna Golf Course, também em Vilamoura, de 11 a 13 de março.

Neste regresso do PT Tour, Tomás Bessa foi 12.º classificado entre 66 participantes, com 216 pancadas, a Par do campo, após voltas de 72, 69 e 75. Houve cinco jogadores nesse grupo dos 12.º, pelo que cada um recebeu um prémio de 375 euros.

"Não tinha expectativas nenhumas para este torneio em termos de resultados. Passei alguns dias sem pegar nos tacos na altura das festas e voltei a treinar a 100% há pouco mais de uma semana. Queria apenas comprometer-me com aquilo que tenho vindo a trabalhar, para depois retirar daí o melhor ‘feedback’ possível", explicou o jogador de Paredes, residente no Algarve.

"Tenho, obviamente, capacidade de fazer muito melhor, mas não o fiz e irei agora a analisar o porquê", acrescentou o n.º2 português no ranking mundial, tabela onde só tem à sua frente Ricardo Melo Gouveia. Note-se que o n.º1 português jogou em Vilamoura, mas foi apenas 42.º (+10).

Em novembro, Tomás Bessa, de 26 anos, foi vice-campeão no 1.º Palmares Open e campeão no 2.º Palmares Open, pelo que veio para este Dom Pedro Victoria Open como o n.º1 no ranking do PT Tour.

Em Vilamoura, no campo que é anualmente o palco do Portugal Masters (do DP World Tour), houve outro golfista nacional a fazer um top-20, Tomás Melo Gouveia, empatado em 17.º com outros dois jogadores, com 217 (76+68+73), +1, recebendo 150 euros.

Como só há prémios para o top-15 dos jogadores profissionais, os outros portugueses não receberam qualquer ‘prize-money’. Os seus resultados e classificações foram os seguintes:

28.º (empatado) João Pinto Basto Jnr., 221 (77+70+74), +5.

31.º (empatado) Alexandre Abreu, 222 (72+77+73), +6.

34.º (empatado) Francisco Oliveira, 223 (79+71+73), +7.

42.º (empatado) Ricardo Melo Gouveia, 226 (76+75+75), +10.

52.º (empatado) João Girão, 233 (77+78+78), +17.

61.º Miguel Silveira (amador), 242 (84+79+79), +26.

O Dom Pedro Victoria Open foi ganho por um neerlandês de 24 anos que Tomás Bessa conhece bem. Trata-se de Koen Kouwenaar que, tal como o português, competiu no ano passado no Alps Tour (uma das terceiras divisões do golfe profissional), onde também conquistou um título.

Em Vilamoura, Koen Kouwenaar totalizou 204 (70+64+70), 12 abaixo do Par, batendo o seu compatriota Lars Keunen por 5 pancadas. O vice-campeão apresentou 209 (69+70+70), -7. Kouwenaar embolsou dois mil euros, enquanto Keunen ficou com 1.300.

O PT Tour prossegue com o seu 2.º Swing com o Dom Pedro Pinhal Open, também em Vilamoura, de 10 a 12 de janeiro, distribuindo igualmente 10 mil euros em prémios monetários.

Note-se que, desde que o circuito parou em dezembro, houve uma novidade no PT Tour de 2022/2023. Ao contrário da época transata, haverá um torneio fora do Algarve: a 2 e 3 de março em Óbidos, no Bom Sucesso Resort.