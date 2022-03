Tomás Bessa coleciona top-10’s no Alps Tour

Poucas semanas depois da vitória no New Giza Open, no Egito, Tomás Bessa regressou ao Alps Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, para arrancar mais um bom 6.º lugar no Winter Series Terre dei Consoli, em Itália, que distribuiu 35 mil euros em prémios monetários.No Terre dei Consoli Golf Club, em Monterosi, o campeão nacional de 2020 efetuou uma brilhante recuperação.Uma primeira volta de 73 pancadas, 1 acima do Par, deixara-o no grupo dos 68.º classificados, com o risco de falhar o cut, mas Tomás Bessa respondeu com resultados subsequentes de 68 (-4) e 66 (-6) para somar 207 (-9) e registar o seu segundo top-10 consecutivo no Alps Tour. O primeiro tinha sido a 6 de março, quando tornou-se no primeiro português a vencer neste circuito.Vítor Lopes, o segundo golfista luso a competir em Itália para o Alps Tour, abriu por sua vez com um score de 68 (-4), que deixou-o nos 9.º classificados. No entanto, seguiram-se marcas de 72 (Par) e 69 (-3) que deram-lhe um lugar final de 14.º, com 209 (-7).O francês Adrien Pendaries (67+69+64) venceu com um total de 200 (-16), com uma vantagem de 4 shots sobre dois compatriotas: Pierre Pineau (67+69+68) e o amador Julien Sale (68+69+67), ambos com 204 (-12). O vencedor registou uma grande marca de 64 a fechar, a única que superou as 66 de Bessa."Faço um balanço muito positivo, especialmente depois dos primeiros nove buracos, em que ia com 4 acima do Par, quando o torneio, que já tinha começado com atraso por causa do nevoeiro, foi interrompido pela falta de luz", disse Tomás Bessa ao Gabinete de Imprensa da FPG."Lutei muito e joguei bastante bem. Poderia ainda ter feito melhor, pois falhei alguns putts curtos, mas estou satisfeito com o jogo. Venha o próximo torneio", acrescentou o profissional de Paredes que reside no Algarve.Com este desempenho, Tomás Bessa faturou um prémio de 1.505 euros e subiu para o 2.º lugar na Ordem de Mérito (ranking) do Alps Tour, tendo apenas à sua frente o italiano Stefano Mazzoli, um dos quatro jogadores com quem repartiu o 6.º lugar. Os outros foram os italianos Giacomo Fortini e Gianmarco Manfredi (amador), e o francês Tom Vaillant (amador).Vítor Lopes é o 41.º na Ordem de Mérito do Alps Tour e, no final da temporada, o top-5 sobe ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia.O próximo torneio é o Winter Series Golf Nazionale, a realizar entre 21 e 23 de março no Golf Nazionale, em Roma.