Tomás Bessa número 2 do Alps Tour

Tomás Bessa continua a dar cartas no Alps tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu e com o 4.º lugar no Winter Series Golf Nazionale, em Roma, saltou para o 2.º lugar na Ordem de Mérito (ranking).

Vítor Lopes, o outro português que também participou na prova de 35 mil euros em prémios monetários, realizada no Golf Nazionale, arrancou um top-20, no grupo dos 17º classificados.

Poucas semanas depois de ter-se tornado no primeiro português a vencer um torneio do Alps Tour, Tomás Bessa mostrou hoje (quarta-feira) tudo o que vale, com uma última volta de 66 pancadas, 4 abaixo do Par, graças a 6 birdies (nos buracos 10, 15, 18, 2, 3 e 6) e 1 eagle (no 7), face a apenas 2 bogeys (12 e 17).

Nos dias anteriores carimbara duas voltas de 73 (+1), para um resultado final de 212 (-4). No último dia subiu de 28.º para 4.º, empatado com o holandês Koen Kouwenaar e com o amador francês Julien Sale, recebendo cada um, 2.047,5 euros.

O campeão nacional de 2020 ascendeu assim à 2.ª posição da Ordem de Mérito do Alps Tour, circuito onde já tinha somado uma vitória, no início deste mês, no New Giza Open 2022, jogado no Cairo (Egito). O líder do ranking é o italiano Stefano Mazzoli.

Quanto a Vítor Lopes, que iniciou a volta no grupo dos 21.º classificados, também conseguiu melhorar a posição final, subindo até para 17.º. Hoje fez uma volta de 72 pancadas (a Par do campo), com 3 birdies (nos buracos 11, 12 e 16), e outros tantos bogeys (18, 3 e 7).

O "prize-money" conquistado pelo golfista de Vilamoura foi de 592,20 euros e figura agora no 35.º lugar na Ordem de Mérito.

O Winter Series Golf Nazionale foi ganho pelo suíço Mathias Eggenberger, com um resultado final de 10 pancadas abaixo do Par, após voltas de 67, 71 e 78, embolsando 5.075 euros.

Na 2.ª posição, com -5, ficaram o neerlandês Davey Porsius e o amador francês Tom Vaillant.

A próxima etapa do Alps Tour joga-se igualmente em Itália, de 13 a 15 de Abril – o Abruzzo Alps Open 2022, que tem como anfitrião o Miglianico Golf & Country Club de Pescara, distribuindo 40 mil euros em prémios.

Entretanto, noutro circuito internacional que funciona igualmente como terceira divisão europeia, o Pro Golf Tour, João Pinto Basto foi o único português no New Giza Pyramids Challenge, de 30 mil euros em prémios monetários, no Egito, mas não passou o cut.

O profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club fez uma primeira volta de 82 pancadas (10 acima do Par do campo), o que colocou logo em questão a sua passagem à terceira e decisiva volta da prova. A segunda volta, em 75 pancadas, resultou num agregado de + 13.

O cut no New Giza Golf Club fixou-se em +5 e incluiu os 40 primeiros e empatados (amadores não incluídos).

João Pinto Basto tinha participado entre 15 e 17 deste mês na primeira competição do Pro Golf Tour de 2022, o Dreamland Pyramids Classic, também jogado em Giza, no Egito, e tinha passado o cut, terminando na 47ª posição.

O New Giza Pyramids Challenge concluiu-se hoje com a vitória do alemão Maximilian Herrmann, que terminou 210 pancadas (-6), o mesmo resultado do francês Alexandre Petit. O título foi decidido em ‘Play-Off’ e o germânico arrecadou o prémio principal de 5.000 euros.

O próximo torneio do Pro Golf Tour é o Allegria Open, de sexta-feira a domingo no The Allegria Club, no Cairo, um ‘Signature Course’ desenhado pelo antigo n.º1 mundial Greg Norman.