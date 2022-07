Tomás Bessa quer voltar ao top-5 no Alps Tour

Foi por muito pouco que Tomás Bessa não alcançou em Itália aquele que teria sido o seu sétimo top-10 de 2022 no Alps Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu.

O português de 25 anos – já vencedor este ano no circuito – terminou no grupo dos 11.º classificados no Roma Alps Open, de 40 mil euros em prémios), realizado no Golf Club Parco De Medici (Par 72), em Roma.

Depois de começar com 71 pancadas, Tomás Bessa teve a segunda volta como ponto alto do torneio, com um resultado de 65 que permitiu-lhe subir dos 52.ºs para os 10.ºs. Na terceira e última volta, marcou 69 caindo uma posição a fechar.

Tomás Bessa terminou com um agregado de 205 (-11), empatado em 11.º com os franceses Alexander Liu e Franck Medale, e ainda o irlandês Jonathan Yates.

O profissional da Cigala recebeu um prémio de 871 euros e não evitou uma descida na Ordem de Mérito, de 5.º para 6.º, estando agora a cerca de 1100 pontos do 5.º classificado, o irlandês Gary Hurley, que foi 2.º (-17) em Roma.

Esta questão do top-5 é importante porque, no final da temporada, só o top-5 ascende ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia. Tomás Bessa, jogador da Zurich, dissera a Record que iria encarar os três últimos torneios como "finais" e precisa agora de uma classificação ainda melhor nos dois próximos eventos para regressar ao top-5.

E o próximo torneio do Alps Tour começa já na quinta-feira, em Itália, o Castelconturbia Alps Open, de 40 mil euros em prémios monetários.

O Roma Alps Tour foi ganho pelo italiano Gregorio de Leo que obteve o seu terceiro título do ano neste circuito, já depois de ter vencido o Memorial Giorgio Bordono, em maio, também em Itália, e o Alps de Las Castilla, há duas semanas, em Espanha.

Com voltas de 64, 68 e 64, para um total de 196 (-20), De Leo ganhou com 3 pancadas de vantagem sobre o compatriota Stefano Mazzoli (67+69+63) e o irlandês Gary Hurley (70+63+66), ambos com 199 (-17). É ele o líder da Ordem de Mérito.