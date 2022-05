Tomás Bessa volta aos top-10 no Alps Tour

Tomás Bessa regressou aos top-10 em torneios do Alps Tour, cimentou a sua 3.ª posição no ranking desta terceira divisão europeia e aproximou-se do 2.º lugar. Pela primeira vez este ano, foi capaz de um bom resultado num campo de características que nem favorecem o seu jogo.

O campeão nacional de 2020 foi 7.º classificado na 30.ª edição do Goesser Open, um dos mais prestigiados torneios do Alps Tour, sendo até aquele que oferece os prémios monetários mais elevados, de 42.500 euros.

"Foi mais um top-10, mais uma semana positiva para mim", disse Tomás Bessa a Record, depois de somar 202 pancadas, 14 abaixo do Par do Golf Club Erzherzog Johann, em Graz, na Áustria, após voltas de 67, 68 e 67, que renderam-lhe 1.508,75 euros de ‘prize-money’.

O português de 25 anos empatou com o francês Romain Vallaeys, que apresentou rondas de 70, 67 e 65, e estabeleceu um novo recorde pessoal de ter ultrapassado o cut em todos os oito primeiros torneios do Alps Tour de 2022. No ano passado tinha passado o cut nos primeiros sete eventos.

Já Vítor Lopes falhou de novo o cut, desta feita por 4 ‘shots’. O cut foi definido em 4 abaixo do Par e o algarvio somou 144 pancadas (69+75), a Par do campo. Terminou no grupo dos 78ºs classificados e no ranking do Alps Tour desceu ao 51.º lugar (era 49.º).

"Foi, obviamente, uma boa prestação", analisou Tomás Bessa. "Claro que quero sempre ganhar os torneios, mas fiz 14 abaixo do Par em três dias, com três voltas seguidas abaixo do Par, o que mostra que o jogo está a ir no bom caminho, embora haja ainda coisas a melhorar", salientou o jogador da Cigala.

Foi o seu quarto top-10 da época em oito torneios disputados, mostrando uma boa regularidade, essencial para poder pensar em subir ao Challenge Tour no final da época. Para ascender à segunda divisão europeia necessitará de terminar o ano no top-5 do ranking.

"Consegui aguentar-me no top-3 e aproximei-me do 2.º lugar. Por isso, olhando para o ranking, também foi uma semana positiva", disse o profissional da PING.

Mas o mais importante talvez tenha sido arrancar um top-10 num campo onde o seu jogo tem mais dificuldades em exprimir-se. No Egito, onde os traçados foram mais ao seu jeito, tornou-se no primeiro português a vencer um título do Alps Tour no New Giza Open.

Depois disso, com o circuito a vir para a Europa, teve mais dois top-10 em torneios italianos, mas quando o Alps Tour visitou alguns campos mais antigos, com desenhos mais sinuosos, greens mais pequenos, fairways mais estreitos, Tomás Bessa sentiu mais dificuldades. Mesmo assim, aguentou-se com um 22.º e um 12.º lugar.

Há duas semanas tinha avisado Record que este campo austríaco era algo semelhante, mas sentia-se já mais adaptado e a jogar melhor nestes "old school courses", como ele próprio apelidou-os.

"Este campo tinha algumas parecenças com o campo anterior em termos de ‘shape’, mais antigos, com bastantes doglegs, curtos, que obrigam a posicionar bem a bola do tee", disse-nos hoje. "Já tinha jogado aqui há dois anos, já tinha a noção do que iria encontrar", acrescentou.

Olhando para os seus cartões verificamos que carimbou 2 eagles em buracos de Par-5, 13 birdies, 8 deles em buracos de Par-5, sofrendo apenas 3 bogeys, 2 deles em buracos de Par-3.

O 30.º Goesser Open contou com 150 jogadores, 48 dos quais apuraram-se para a última volta.

O vencedor foi o conceituado veterano austríaco Marcus Brier, que somou o seu terceiro título na prova, repetindo os de 1994 e 1995, quando ainda se jogava noutro campo, no Steiermärkische Golf Club Murhof.

Agora com 53 anos, o austríaco que conta com dois títulos do European Tour e outros dois do Challenge Tour na sua carreira, venceu pela margem mínima.

Brier totalizou 199 pancadas (67+66+66), 17 abaixo do Par, batendo por 1 um trio de 2.º classificados: o italiano Andrea Saracino (68+66+66), o norte-americano Clark Dennis (67+66+67) e o também austríaco Lukas Lipold (67+63+70).

A Ordem de Mérito do Alps Tour é liderada pelo neerlandês Koen Kouwenaar (campeão do Molinetto Alps Open), seguido do italiano Stefano Mazzoli (vencedor do Ein Bay Open), com Tomás Bessa em 3.º (ganhou o New Giza Open).

O Alps Tour regressa agora a Itália, aos arredores de Como, para o Memorial Giorgio Bordoni, no Golf Club La Pinetina, de 25 a 27 de maio, distribuindo 40 mil euros em prémios monetários.