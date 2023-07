Tomás Gouveia termina em 26.º lugar no Italian Challenge Open

O português Tomás Gouveia terminou este domingo no 26.º lugar, empatado com outros sete golfistas, o Italian Challenge Open, disputado em Viterbo, após concluir a quarta e última volta com um agregado de 279 pancadas, nove abaixo do par.

O golfista luso, que subiu 12 lugares na classificação em relação a sábado, registou na derradeira volta do torneio do Challenge Tour 68 pancadas, com quatro birdies (uma pancada abaixo), depois de ter contabilizado 71 na terceira ronda, 67 na segunda e 73 na primeira.

Tomás Gouveia, que foi o único português a passar o cut do torneio, no qual também participaram Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa e Vítor Lopes, arrecadou um prémio monetário de 2.905 euros.

O italiano Matteo Manassero, que liderou desde o primeiro dia, venceu o Italian Challenge Open com um total de 267 pancadas (21 abaixo do par), com três de vantagem sobre o inglês Will Enefer, que foi segundo.