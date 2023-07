Tomás Silva sobe ao comando do Campeonato Nacional Absoluto KIA

Tomás Silva foi a principal figura no segundo dia do Campeonato Nacional Absoluto KIA, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) está a organizar no Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra, e ascendeu ao 1.º lugar, enquanto a prova feminina continua a ser liderada por Sofia Sá.

O profissional do Club de Golf do Estoril fez 66 pancadas, 6 abaixo do Par, e subiu do 4.º posto que ocupava na quarta-feira, para o topo da classificação.

Enquanto isso, Sofia Sá manteve o comando no torneio feminino, mas a detentora do título, Inês Belchior, mantém a pressão e segue bem perto, no seu encalço.

A prova masculina conta com 100 participantes e a feminina com 21. No, final da terceira volta, de sexta-feira, será feito um cut para metade da lista de inscritos.

A penúltima volta arranca na sexta-feira às 7h30 com o torneio feminino, enquanto a masculina começa às 9h00. O último grupo sai às 14h40.

O press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, analisou do seguinte modo a segunda jornada da competição que distribui prémios monetários no valor de 20 mil euros (18.200 euros para o masculino e 1.800 para o feminino, embora não haja jogadoras profissionais a competir e as amadoras não possam reclamar ‘prize-money’):

2.ª volta do torneio feminino

Sofia Sá manteve-se no comando. A atleta da Associação Cultural e Desportiva da Quinta do Lago voltou a fazer o melhor resultado do dia e aumentou ligeiramente a vantagem sobre a detentora do título Inês Belchior (Tavira).

Depois das 72 (Par) pancadas de ontem, Sofia entregou hoje um cartão de 71 (-1), para um total de 143 (-1).

Nesta quinta-feira, seguia com 2 acima do Par após 11 buracos, antes de assinalar 3 birdies consecutivos nos 12, 13 e 14, para depois concluir com 4 Pares.

Inês Belchior também baixou 1 pancada em relação à sua marca inaugural (73-72), somando 145 (+1). Fez 2 birdies, contra 2 bogeys.

A jogadora do Tavira não evitou, contudo, que a desvantagem para a 1.ª classificada aumentasse de 1 para 2 ‘shots’.

Leonor Medeiros (Quinta do Peru) acrescentou um 74 (+2) ao 75 (+3) de quarta-feira, conservando, por sua vez, o 3.º lugar, com um agregado de 149 (+5).

A diferença é que Leonor está agora sozinha no último degrau do pódio, já que Constança Mendonça (75+77), do Clube de Campo da Aroeira, e Francisca Rocha (75+78), do Oporto Golf Club, com quem repartia a mesma posição aos 18 buracos, fizeram resultados mais altos do que na véspera.

Constança Mendonça é agora 4.ª classificada com 152 (+8) e Francisca Rocha fecha o top-5 aos 36 buracos com 153 (+9).

2.ª volta do torneio masculino

Triplo campeão nacional amador (2010, 2014 e 2015) e duplo campeão nacional de profissionais (2018 e 2019), Tomás Silva é um jogador com pergaminhos no golfe nacional e hoje mostrou toda a sua classe, num desempenho com 5 birdies e 1 eagle (no buraco 13, Par 5), contra 1 bogey.

Tinha feito 70 (-2) na primeira volta, pelo que soma 136 (-8), tendo 3 'shots' à melhor sobre Ricardo Santos, jogador do DP World Tour em 2023. Ricardo manteve-se no 2.º lugar, juntando 70 (-2) pancadas às 69 (-3) inaugurais, para um total de 139 (-5).

Tiago Cruz fez 72 (Par), descendo de 2.º empatado (com Ricardo Santos) para 3.º empatado com o campeão nacional amador em título, Pedro Silva (72+69), de Miramar, ambos com 141 (-3).

O profissional Hugo Santos, líder aos 18 buracos, fez mais 7 pancadas do que ontem (68+75) e está agora em 5.º, empatado com o profissional Henrique Paulino (72+71) e os amadores Pedro Clare Neves (75+68), de Miramar, e Tomas Mician (70+73), de Vilamoura.

Deve sublinhar-se o resultado de 68 (-4) de Pedro Clare Neves, a segunda melhor marca do dia (depois das 66 de Tomás Silva), e também a segunda melhor marca do torneio, igualando a de Hugo Santos na primeira volta.

A fechar o top-10, com metade da prova decorrida, estão o profissional João Pinto Basto (73+71) – a jogar em casa, na Quinta do Peru –, a ocupar o 9.º lugar, com 144 (Par); e o amador Bruno Vicente (70+75), de Vilamoura, que no primeiro dia era 4.º empatado com o seu companheiro de clube Tomas Mician e com o profissional Tomás Silva.