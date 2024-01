Vítor Lopes mantém PT Tour só com vitórias portuguesas

Com uma volta final de 64 pancadas (-7) Vítor Londot Lopes sagrou-se vencedor do Álamos Open, a segunda prova do do PT Tour de 2024.

Depois de na prova de arranque do circuito internacional integralmente realizado em Portugal, Pedro Figueiredo ter vencido o Morgado Open, foi agora a vez de outro golfista profissional português sagrar-se campeão no Álamos Open.

No final da segunda volta, Vítor Londot Lopes estava no 5.º lugar, a 3 pancadas do inglês Daniel Smith, com o algarvio a efetuar uma ótima volta de 63 pancadas.

No último dia registou 64, graças a um "eagle", sete "birdies" e dois "bogeys", enquanto o britânico marcou 69 e a sul-coreana Jung Min Hong, que estava na 2.ª posição, entregou um cartão de 68 pancadas.

Vítor Lopes somou 196 pancadas (69+63+64), -17, arrecadando o título com duas pancadas de vantagem relativamente a um quarteto que incluiu o inglês, a sul-coreana e ainda o neerlandês Lars Keunen e o também inglês Andrew Wilson.

A vitória rendeu a Vítor Londot Lopes um prémio monetário de 2.000 euros.

Os outros portugueses registaram os seguintes resultados e classificações:

T11.º Tomás Melo Gouveia, 203 (-10)

T17.º Vasco Alves, 206 (-7)

21.º Miguel Azevedo Cardoso, 209 (-4)

T22.ºs João Pinto Basto Jr. e Hugo Santos, 211 (-2)

26.º Alexandre Abreu, 213 (PAR)

T27.º Hugo Camelo, 216 (+3)

T31.º Afonso Rui Oliveira, 217 (+4)

35.º Pedro Santos Pereira, 219 (+6)

T45.º Rodrigo Marques Santos, 224 (+11)

A próxima prova do PT Tour, igualmente com 10 mil euros de "prize-money", é o Palmares Open, que se joga na próxima semana, de 15 a 17 de Janeiro, em Lagos.

Texto: Castro Martins / FPG