Andrew Wilson assume liderança do Open de Portugal

O inglês Andrew Wilson assumiu este sábado a liderança da 61.ª edição do Open de Portugal, que termina no domingo no Royal Óbidos Golf Resort, onde os três portugueses mantêm exibições discretas no torneio do Challenge Tour.

Ao final da terceira volta, o golfista britânico, de 29 anos, arrancou o seu melhor resultado na prova portuguesa e, com um agregado de 201 pancadas (68+68+65), 12 abaixo do Par, vai partir para a última corrida ao título com a vantagem mínima sobre o compatriota Marco Penge.

Entre os três portugueses que passaram o cut, Ricardo Melo Gouveia foi o melhor, apesar de uma exibição um pouco irregular, e figura no 35.º lugar, com um total de 211 pancadas (70+72+69), menos uma que Ricardo Santos (73+69+70). Tomás Bessa, por sua vez, caiu para a 62.ª posição (63+76+76).