Open de Portugal: Tomás Bessa lidera ao final da primeira volta em Óbidos

O profissional português Tomás Bessa é o primeiro líder da 61.ª edição do Open de Portugal, após alcançar o seu melhor resultado de sempre no Challenge Tour, com 63 pancadas no traçado do Royal Óbidos Golf Resort.

O jogador de Paredes, melhor português na prova nacional do Challenge Tour em 2022, com o sexto lugar, fez esta quinta-feira uma exibição pautada por nove 'birdies' e isenta de 'bogeys', para, com 9 abaixo do Par, liderar o 'field' de 144 jogadores.

Na segunda posição, a dois 'shots' do líder, terminou o inglês Marc Penge, enquanto a terceira posição do pódio é partilhada por quatro jogadores. Entre os restantes seis portugueses em jogo, Ricardo Melo Gouveia foi quem mais se destacou com 70 pancadas, duas abaixo do Par do campo.