Três portugueses dentro do cut liderado por espanhol

Os portugueses Tomás Bessa, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia asseguraram esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do 61.º Open de Portugal, que decorre até domingo no traçado do Royal Óbidos Golf Resort.

O jogador de Paredes, líder ao final do primeiro dia, após um resultado histórico de 63 pancadas (-9), viveu hoje uma jornada menos feliz e entregou um segundo cartão com 76 shots, para um agregado de 139 (-5).

Enquanto Bessa partilha a 23.ª posição, Ricardo Santos (73+69) e Ricardo Melo Gouveia (70+72) passaram no limite o cut, fixado nas 142 pancadas (-2), e liderado pelo espanhol Manuel Elvira, com um total de 132 shots (66+66), 12 abaixo do Par do campo.