Benfica-FC Porto, em direto

5' - Cartão azul para Reinaldo Garcia. Livre direto para o Benfica.3' - Rafa muito perto do golo! Primeira oportunidade pertence ao FC Porto com um remate ao ferro da baliza de Pedro Henriques.1' - Começa o clássico!- Luís Peixoto e João Duarte vão ser os árbitros da partida.Marco Barros e Pedro Henriques (guarda-redes), Jordi Adroher, Carlos Nicolia, Lucas Ordoñez, Miguel Rocha, Miguel Vieira, Albert Casanovas, Valter Neves e Diogo Rafael.Pedro NunesCarles Grau e Nelson Filipe (guarda-redes), Telmo Pinto, Reinado Garcia, Hélder Nunes, Poka, Gonçalo Alves, Rafa, Giuliu Cocco e Hugo Santos.Guillem Cabestany- A última vitória do FC Porto no reduto das águias em jogos do campeonato foi a 5 de janeiro de 2013, com um triunfo por 6-4.- Na época passada, os dragões não conseguiram derrotar o Benfica para o campeonato. Derrota por 6-2 em Lisboa e empate a sete bolas no Dragão Caixa.- "Pensamos jogo a jogo e esperamos ganhar esta partida com o FC Porto porque só assim poderemos alcançar os objetivos que estão em cima da mesa. Na época passada não fomos campeões por muito pouco. Esta temporada penso que é esse o caminho para a reconquista", disse o guarda-redes do Benfica, Pedro Henriques, na BTV.- "Um Benfica-FC Porto, seja em que modalidade for, é sempre uma partida especial. Vamos defrontar um concorrente direto e por isso tem uma importância ainda maior. Entramos na Luz com a ambição de sempre, para trazer os três pontos", assegurou o portista Rafa, em declarações ao Porto Canal.- O FC Porto lidera a classificação, só com vitórias; o Benfica é segundo a dois pontos dos dragões. Os encarnados somam duas vitórias e um empate, com o Sporting.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-FC Porto, 4.ª jornada do Campeonato Nacional.