Benfica-Sporting, em direto

Carlos Nicolía e Pedro Gil andam picados...15' - Casanovas tenta a sua sorte da linha de meio campo, mas erra o alvo.15' - Remate de longe de Carlos Nicolía, a passar ao lado do poste da baliza de Girão.Diogo Rafael sofreu uma entorse no tornozelo.O Sporting pede um desconto de tempo.11' - Remate cruzado de Casanovas, mas Girão defende sem problemas.Diogo Rafael sai lesionado.10' - Ferran Font perde o duelo com Pedro Henriques e não consegue converter o livre direto.10' - Azul para Carlos Nicolía, após derrubar Matias Platero. Vai haver livre direto.9' - Albert Casanovas é chamado a marcar o livre direto, atira e Girão defende. O jogador do Benfica tenta a recarga, mas não consegue passar pelo guarda-redes dos leões.9' - Cartão azul para Henrique Magalhães, que derruba Lucas Ordoñez na área. Vai haver livre direto para o Benfica.6' - Grande defesa de Pedro Henriques a um remate desferido por Vítor Hugo.6' - Stickada de meio campo de Diogo Rafael.5' - Nicolia cai na área do Sporting e fica a pedir penálti mas os árbitros mandam jogar.5' - Tiro de meia-distância de Ferran Font, que sai ao lado.4' - Carlos Nicolia tenta a sua sorte mas André Girão está atento.Está lotado o pavilhão da Luz...3' - Remate de Ferran Font ao lado, na sequência de uma jogada de contra-ataque.Pedro Henriques, Albert Casanovas, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e Lucas Ordonez.André Girão, Ferran Font, Matias Platero, Vítor Hugo e Henrique Magalhães.- A partida será arbitrada por Luís Peixoto e João Duarte, da AP Lisboa.Pedro Henriques, Valter Neves, Albert Casanovas, Diogo Rafael, Carlos Nicolia, Jordi Adroher, Lucas Ordoñez, Miguel Rocha, Miguel Vieira 'Vieirinha' e Marco Barros.Alejandro DominguézAndré Girão, Ferran Font, Pedro Gil, João Pinto, Matías Platero, Raul Marín, Vítor Hugo, Toni Pérez, Henrique Magalhães, Gonzalo Romero López e José Diogo Macedo.Paulo Freitas- "Eles é que jogam em casa. quando jogamos na nossa casa com os rivais diretos somos favoritos, assumimos isso. Não temos esse problema, somos os campeões. Se eles dizem que somos favoritos, vamos lá para ganhar o jogo", frisou Pedro Gil, aos canais de comunicação do Sporting.- "O Sporting tem a vantagem de o treinador ter mais tempo de trabalho com a equipa", considerou o novo técnico dos encarnados, Alejandro Dominguéz, à BTV.- Sporting e Benfica são terceiro e quarto, respetivamente, com os mesmos 30 pontos, na tabela classificativa, que é liderada pela Oliveirense, com 35. O FC Porto é segundo, com 34.- Boa tarde, seja bem-vindo ao Benfica-Sporting, dérbi da 14.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.