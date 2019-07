Portugal-Argentina, em direto

- Jorge Silva, castigado, será o grande ausente da equipa portuguesa, mas acredita na vitória. "Não temos de nos considerar favoritos, mas quem quiser derrotar esta equipa vai ter de trabalhar muito. Este grupo está unido e vai lutar pelo título até ao fim", disse Jorge Silva em vésperas da final, algo abalado emocionalmente por ter ficado de fora.- Gonçalo Alves, outra das figuras da equipa lusa, alinha pela mesma ambição. "Somos uma equipa que luta e nunca desiste. Confiamos uns nos outros e a união deste grupo é fabulosa. Transmitimos dentro do campo aquilo que somos fora dele", disparou o hoquista que alinha no FC Porto.- Para João Rodrigues, capitão português e um dos goleadores da equipa (cinco tentos), este jogo é o mais importante da sua vida. "É possivelmente o jogo mais importante das nossas vidas. Vamos fazer tudo para levantar a taça", assegurou o jogador do Barcelona, que tentará voltar a ser feliz precisamente no pavilhão (Palau Blaugrana) que tem sido a sua casa desde que em 2018 se transferiu do Benfica.- O ano de 2019 tem sido memorável para o hóquei em patins português: o Sporting foi campeão da Europa de clubes, numa final 100 por cento portuguesa com o FC Porto, e a Seleção Nacional, que venceu o torneio de Montreux em abril, pode conquistar hoje o seu 16º título mundial da história, um troféu que escapa desde 2003.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Portugal-Argentina, final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que vai ter lugar a partir das 17 horas, em Espanha.