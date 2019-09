FC Porto-Sporting, em direto

O Sporting já tem 9 faltas e o FC Porto 5.12' - Remate de longe de Raul Marin, sem perigo.7' - Rafa lança-se em contra-ataque, ganha posição e tenta contornar André Girão, mas não consegue colocar a bola dentro da baliza leonina.6' - Mais uma boa defesa de Malian.6' - Boa jogada ofensiva do Sporting, que tenta tirar partido da superioridade numérica, mas o guarda-redes do FC Porto está muito atento.4' - Ferran Font marca o livre mas não consegue trair o guarda-redes do FC Porto.4' - Cartão azul para Giulio Cocco, vai haver um livre direto para o Sporting.3' - Rafa lança-se em contra-ataque mas Benedetto não dá o melhor seguimento à jogada.Xavier Melian (gr), Sergi Miras, Reinaldo Garcia, Benedetto e Cocco.André Girão (gr), Temo Pinto, Pedro Gil, Gonzalo Romero e Toni Perez.17h03 - Guarda-se um minuto de silêncio em memória de Manuel Oliveira, pai de Caio e Poka.17h01 - Oscar Valverde e Miguel Diaz vão ser os árbitros da partida.16h58 - Os jogadores do Sporting entram em campo com uma t-shirt onde se pode ler "Força Caio". O pai de Caio e de Poka (jogador do FC Porto), recorde-se, faleceu.16h45 - As equipas em exercícios de aquecimento.

- FC Porto já se defrontaram esta época, na final da Elite Cup, em Portimão, uma partida em que os dragões levaram a melhor.Xavier Malián (gr), Tiago Rodrigues (gr), Sergi Miras, Reinaldo Garcia, Andreas Zapata, Giulio Cocco, Rafa, Hugo Santos, Carlo di Benedetto e Gonçalo Alves.Guillém CabestanyAndré Girão (gr), José Diogo (gr), Telmo Pinto, Matias Platero, Gonzalo Romero, Ferran Font, Pedro Gil, Alessandro Verona, Raul Marin, José Souto e Toni Pérez.Paulo Freitas- Já Pedro Gil pode, aos 39 anos, conquistar um título que lhe falta. "Nunca é tarde para competir, a idade pesa, mas estou num clube que me ajuda diariamente. Graças a isso, ainda estou num bom nível", disse o atacante dos leões.- Paulo Freitas, sobre a final de hoje disse: "É mais um um clássico. São duas equipas que se conhecem bem e, por isso, vai ser um jogo equilibrado decidido por pormenores. Estamos preparados."- Guillem Cabestany não escondeu a sua surpresa pelos números finais da vitória do FC Porto sobre o CE Lleida. "Estava à espera de um jogo mais equilibrado. Conseguimos entrar muito bem na partida, deixando uma mensagem ao Lleida. Trabalhámos bem o jogo e acabámos por ter uma partida tranquila", disse. Sobre o adversário da final, Cabestany afirmou: "Conhecemos bem o Sporting e sabemos o que vale."- Leões e dragões confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído à partida e venceram respetivamente nas meias-finais o Hockey Sarzana (7-0) e o CE Lleida (8-2).- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, final da Taça Continental que se disputa a partir das 17 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.