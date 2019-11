FC Porto-Benfica, em direto

Boa tarde! O Dragão Arena não podia ter melhor jogo para assinalar o regresso do campeonato ao recinto, depois de cumprido o castigo de interdição de três jogos imposto à equipa portista, que um dos mais quentes clássicos da modalidade: FC Porto-Benfica às 15 horas, para seguir em direto aqui noPara o FC Porto é um jogo que pode influenciar o resto do campeonato. Uma derrota deixa o atual campeão a 9 pontos do Benfica, enquanto que se vencer mantém-se na luta."É um jogo de grandes emoções, que queremos muito vencer. É um jogo muito importante e vamos lutar pelos três pontos até ao fim", disse Gonçalo Alves, no Porto Canal.Já o capitão das águias, Valter Neves, lembra que "os campeonatos não se ganham apenas pelos duelos entre os principais candidatos", sendo que uma derrota do Benfica deixa a Oliveirense e o OC Barcelos na liderança, sendo por outro lado ‘apanhado’ pelo Sporting.É que, ontem, Oliveirense e OC Barcelos assumiram, ainda que à condição, o comando, depois de vencerem, respetivamente, Juv. Viana (4-2) e Sanjoanense (9-5). Já o Sporting regressou aos triunfos (empatou na ronda anterior), batendo em casa a Física (6-2).Recorde-se que o Benfica se juntou ao coro de protestos sobre a arbitragem e que marcaram as seis primeiras jornadas do campeonato nacional. Desta vez, a equipa da Luz, insurgiu-se com a atuação dos árbitros José Pinto e Porfírio Fernandes, no jogo da última jornada, no reduto do HC Braga e que terminou com uma igualdade (4-4).Eurico Pinto, diretor do hóquei em patins do FC Porto, instado a comentar as críticas do Benfica à arbitragem, começou por dizer que a sua equipa "também tem sido prejudicada, e foi-o em Barcelos". O dirigente, contudo, confessou que as críticas vindas da Luz, a dois dias do clássico, "servem para tentar condicionar a arbitragem".