Benfica-Sporting, em direto

4' - GOLO DO SPORTING! (1-1) GONZALO ROMERO! Contra-ataque conduzido por Pedro Gil na esquerda que assistiu o jogador argentino para o golo do empate.





2' - Grande início de partida. Agora foi Girão a negar o golo a Valter Neves. Boa entrada dos encarnados.Remate do argentino, a bola a bater no patim de Ferran Font e a trair Ângelo Girão. Está feito o primeiro!15H01 - Começa o jogo!14h59 - Está prester a começar o primeiro clássico da temporada!- Cinco inicial do Sporting: Ângelo Girão, Matías Platero, Gonzalo Romero, Ferran Font e Pedro Gil.- Cinco inicial do Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez.14h52 - No último jogo realizado na Luz entre estas duas equipas para o campeonato foi o Sporting a levar a melhor. Na época passada, a equipa de Paulo Freitas goleou o Benfica no seu reduto por 4-1.13h40 -Pedro Henriques (gr), Marco Barros (gr), Vater Neves, Albert Casanovas, Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Eduard Lamas, Jordi Adroher, Lucas Ordoñez, Gonçalo Pinto e Vieirinha.Alejandro DominguezAndré Girão (gr), Zé Diogo (gr), Ferran Font, Telmo Pinto, Caio, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, João Souto, Toni Pérez e Gonzalo Romero.Paulo Freitas13h30 - O encontro será ajuizado pelos árbitros Miguel Guilherme e Ricardo Leão, da AP Lisboa.- Desde que o Sporting anunciou o regresso do hóquei em patins, em 2014, leões e águias já se defrontaram 15 vezes: oito vitórias do Benfica, contra quatro do Sporting e ainda três empates.- Num campeonato marcado pelas controvérsias em torno da arbitragem - o Benfica já emitiu comunicado sobre o tema - foi André Girão a tocar no assunto. "Este tipo de jogos são imprevisíveis e sabemos quais as dificuldades, até para a equipa de arbitragem, mas esperemos que seja um jogo bonito de se ver, entre duas equipas que têm dos melhores jogadores do Mundo, e que nos corra bem a nós."- Já Carlos Nicolía apelou ao apoio dos adeptos, lembrando a qualidade da equipa orientada por Paulo Freitas. "Vai ser um desafio muito importante para nós. O Sporting é um conjunto muito forte, mas estamos preparados e com muita vontade de conseguir os três pontos. O apoio dos adeptos vai ser fundamental", disse o argentino do Benfica, à BTV.- "Vai ser um jogo complicado", antecipou André Girão, o guarda-redes do Sporting, aos meios de comunicação do clube. "Sabemos que vamos jogar num campo difícil e diante de um candidato ao título, mas vamos lá para ganhar. Gostamos destes jogos e, claro, contamos com os nossos adeptos numa atmosfera quente."- O OC Barcelos lidera a classificação, mas tem mais um jogo. O Benfica e Sporting surgem logo a seguir, ambos com 28 pontos, pelo que deste jogo pode sair um novo líder do campeonato.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, dérbi da 12.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão que se disputa este domingo, a partir das 15 horas, na Luz.