FC Porto-Sporting, em direto

12' - Sergi Miras obriga Girão a uma brilhante defesa... com a máscara!





11' - Agora foi o guardião portista Xavier a ter que se aplicar perante Romero!9' - O FC Porto totaliza 5 faltas, enquanto o Sporting soma 6.8' - O FC Porto está novamente perto do golo! Remate à barra de Di Benedetto!7' - Outra vez Girão! O internacional português voltou a negar o golo dos dragões, desta feita a Di Benedetto.7' - Gonçalo Alves apareceu em boa posição para finalizar mas Girão defendeu.3' - O Sporting respondeu ao golo dos dragões e Pedro Gil atira à barra da baliza de Xavier!Xavier Malían, Rafa, Di Benedetto, Reinaldo Garcia e Gonçalo AlvesÂngelo Girão, Matías Platero, Gonzalo Romero, Pedro Gil e João SoutoXavi Malían, Giulio Cocco, Andrés Castaño, Rafa, Poka, Carlo Di Benedetto, Sergi Miras, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues.Guillem CabestanyAndré Girão, Ferran Font, Telmo Pinto, Caio, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, Raul Marín, João Souto, Toni Perez, Gonzalo Romero e Zé Diogo.Paulo Freitas- O jogo será arbitrado por Orlando Panza e José Pinto, da AP Porto.- Paulo Freitas promete o Sporting ao ataque: "Vamos entrar no Dragão com vontade de ganhar e sem medo do que quer que seja. É um clássico do desporto nacional e internacional. Acima de tudo, não mudamos a nossa matriz. Quando estamos por cima, temos de querer mais e melhor, e quando estamos por baixo, temos de saber sofrer. Vamos à procura dos nossos momentos e queremos ter a oportunidade de sair do Dragão com um resultado que nos satisfaça e que nos permita continuar a nossa caminhada", sublinha o treinador.- O Sporting sofreu uma inesperada eliminação na fase de grupos da Liga Europeia, surgindo dessa forma com o orgulho ferido no Dragão Arena. Mas, apesar do descalabro europeu, o leão vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato, sendo que na última jornada registou o triunfo mais dilatado da época: 10-1 frente ao Paço de Arcos.- Os dragões confirmaram o apuramento para a fase seguinte da Liga Europeia e, embalados pelo 3-2 ao Monza, defrontam hoje o rival com os índices de motivação bem mais elevados, como confirma o guarda-redes Xavi Malían. "Estamos numa fase com muita confiança. Temos de continuar assim e estamos muito contentes", afirmou o espanhol.- O FC Porto está no 4º lugar da classificação, a quatro pontos do Sporting, e por isso está 'obrigado' a ganhar para não se deixar atrasar de forma decisiva na luta pelo título.- Boa noite, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, clássico da 17.ª jornada, que se disputa a partir das 20 horas na Dragão Arena.