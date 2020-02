Benfica isola-se na liderança

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Juventude Viana, por 7-2, em partida da 17.ª jornada, e é agora líder isolado do campeonato, aproveitando a derrota do Sporting no Dragão.





Na Luz, as águias marcaram por Valter Neves (2), Carlos Nicolía (2), Miguel Vieira, Adroher e Diogo Rafael. Do lado dos visitantes, Gustavo Lima e Luís Viana fizeram golos.Na classificação, o Benfica lidera com 43 pontos, mais três do que Sporting e quatro do que FC Porto.