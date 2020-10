Benfica-Sporting, em direto

7' - Benfica pede Timeout.





7' - Toni Pérez (Sporting) atira por cima da baliza de Pedro Henriques!7' - Penálti para o Sporting!8' - Que lance! Pedro Gil (Sporting) atira ao poste da baliza encarnada com uma jogada fantástica! Pedro Henriques (Benfica) sem hipóteses!8' - Diogo Rafael (Benfica) recupera a bola, consegue ultrapassar em velocidade dois adversários e atira à figura de Girão (Sporting). Leões ficam com a posse de bola.9' - Ordoñez (Benfica) remata ligeiramente ao lado da baliza leonina.: 0-010' - Duas grandes defesas de Girão (Sporting)! Guarda-redes leonino em grande destaque na partida.11' - Remate leonino passa ligeiramente por cima da baliza do Benfica. Pedro Henriques estava batido se a bola fosse na direção da baliza.12' - Sporting assume a posse de bola e obriga o Benfica a descer mais o bloco.- Até ao momento, assiste-se a um duelo muito equilibrado no Pavilhão da Luz. Benfica e Sporting têm disputado a posse de bola, com as águias ligeiramente melhor no capítulo ofensivo, a somarem até ao momento duas boas oportunidades para abrir o contador.13' - Equipa técnica do Sporting pede o primeiro Timeout.14' - Faltas: Sporting (5); Benfica (4).15' - Nicolía (Benfica) muito perto de fazer o primeiro da partida! Girão (Sporting) faz mais uma boa defesa e volta a evitar que as águias inaugurem o marcador.16' - Dupla alteração no Benfica.18' - Mais uma falta para o Benfica. Equipas igualam-se também neste indicador.18' - Alguma desorganização leonina neste momento do encontro, com constantes perdas de posse de bola.19' - Faltas: Sporting (3); Benfica (2).19' - Os cinco minutos iniciais já lá vão!20' - Girão (Sporting) faz mais uma defesa apertadíssima!20' - Grande defesa de Pedro Henriques (Benfica)! Esteve à vista o primeiro do Sporting e da partida!20' - Início energético no Pavilhão da Luz, com ambas as equipas a lutarem intensamente pela posse de bola.22' - Pedro Gil (Sporting) 'rouba' a bola ao Benfica e assume a posse leonina.22' - Falta do Sporting.23' - Nicolía (Benfica) pressiona a equipa leonina e remata com força para defesa de Girão (Sporting).24' - Defesa de Girão (Sporting)! Resultado:25' - Começa a partida!: Miguel Guilherme- Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Nicolía e Ordoñez.- Girão, Pedro Gil, Romero, Verona e Toni Pérez.-----------------------------------------Boa tarde! Dia de dérbi no campeonato nacional de hóquei em patins, com o Benfica a receber o Sporting, no Pavilhão da Luz, em jogo a contar para a 3.ª jornada da prova e que colocará frente a frente duas formações que até ao momento somam por vitórias os dois jogos disputados.Quanto ao confronto direto, de notar que os últimos dois duelos sorriram à turma da Luz, primeiro num jogo da Taça de Portugal e mais recentemente numa partida do campeonato. Olhando às contas globais, a vantagem também é encarnada, com 18 vitórias e somente seis desaires.