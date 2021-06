FC Porto-Benfica, em direto

há 2 horas 12:52

Rafa: «Depois de muita gente nos ter dado como derrotados, vamos passar à final»

"O conhecimento que há entre as duas equipas, principalmente fruto dos último quatro jogos seguidos entre nós e o Benfica, acho que já não há nada a esconder por nenhuma das partes. Resta-nos fazer as coisas bem feitas, como fizemos nos dois jogos que ganhámos na Luz, e lutar com todas as forças, como temos vindo a fazer até agora. Temos de acreditar que, depois de muita gente nos ter dado como derrotados nesta eliminatória, vamos passar à final", explicou Rafa, em declarações ao site do FC Porto.