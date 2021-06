FC Porto-Sporting, em direto

Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, terceiro jogo da final do playoff do Campeonato Nacional de hóquei em patins, que se disputa a partir das 15 horas na Dragão Arena. A eliminatória está empatada, depois de os dragões terem vencido o primeiro encontro, em casa, e de os leões se terem imposto no segundo, no pavilhão João Rocha. Antevê-se, por isso, um jogo muito emotivo esta tarde na Invicta!

Árbitros O clássico será arbitrado por Luís Peixoto e Rui Torres, da AP Lisboa. Equipas Sporting: André Girão (GR), Ferran Font, Telmo Pinto, Pedro Gil, Alessadro Verona, Matias Platero, Gonçalo Nunes, João Souto, Toni Pérez, Alvarinho, Gonzalo Romero e Zé Diogo (GR).



Treinador: Paulo Freitas



FC Porto: Xavi Malián (GR), Zé Miguel Gonçalves, Giulio Cocco, Ezequiel Mena, Rafa, Carlo di Benedetto, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues (GR).



Treinador: Guillem Cabestany há 3 horas 11:31 Reinaldo Garcia: «Temos de ser competitivos nas duas partes» "Vai ser um bom jogo e temos de ser competitivos nas duas partes. Estamos fortes física e mentalmente. A parte mental é muito importante e estamos a trabalhar isso", explicou Reinaldo Garcia, jogador do FC Porto, em declarações aos canais de comunicação do clube. há 3 horas 11:29 Paulo Freitas: «Os pormenores vão fazer toda a diferença» "Queremos replicar aquilo que foi feito aqui nessa segunda parte contra o FC Porto, percebendo que vai ser mais um jogo difícil entre duas grandes equipas. Os pormenores vão fazer toda a diferença, portanto temos de estar muito concentrados nas nossas tarefas para materializar isso no resultado", disse o treinador Paulo Freitas, à Sporting TV. há 3 horas 11:28 Tudo empatado Chegamos ao terceiro jogo do playoff com a eliminatória empatada. No primeiro jogo o FC Porto ganhou em casa, por 3-1; no segundo venceram os leões, no pavilhão João Rocha, por 6-3.