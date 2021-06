FC Porto-Sporting, em direto

FC Porto e Sporting voltam a medir forças no jogo 4 da final do playoff do campeonato nacional. Os leões partem em vantagem na eliminatória fruto das duas vitórias (6-3 e 6-4) já alcançadas frente aos dragões, que venceram o primeiro duelo entre as duas equipas nesta final, por 3-1.



O Sporting pode sagrar-se campeão já hoje se triunfar no Dragão Arena. Caso a vitória sorria ao FC Porto, fica tudo por decidir na 'negra', marcada para dia 27, no Pavilhão João Rocha. Fique desse lado e acompanhe aqui a partida!

Ao Minuto há 1 min 15:18 Golo do FC Porto! (2-1) 8' - Remate cruzado de longa distância de Xavi Barroso volta a colocar os dragões na frente do marcador. há 3 min 15:16 7' - Boa jogada de Gonçalo Alves, que deixa a bola em Rafa, isolado perante o guardião adversário, mas o jogador português não consegue bater Ângelo Girão. há 5 min 15:14 Golo do Sporting (1-1)! 6' - Contra-ataque rápido do Sporting, que ganha vantagem de dois para um, Gonzalo Romero aparece na cara de Xavi Malián e não desperdiça. Está feito o empate na partida. há 7 min 15:12 Golo do FC Porto (1-0)! 5' - Está feito o primeiro golo da partida e é para o FC Porto! Remate do meio da rua de Gonçalo Alves, que surpreende a equipa do Sporting. Fica a sensação que Girão não viu a bola partir. há 9 min 15:10 Cartão azul para Platero e Di Benedetto 5' - Platero atinge Gonçalo Alves nas costas com o cotovelo. Há depois um desentendimento entre os jogadores, que leva o árbitro a mostrar cartão azul para Platero e Di Benedetto. Entram Romero e Xavi Barroso para os seus lugares. há 11 min 15:08 4' - Livre em zona perigosa para o FC Porto. Na conversão Reinaldo Garcia tenta surpreender, mas não consegue o remate. há 12 min 15:07 Sporting reage 3' - Pedro Gil surge na cara de Málian mas atira ao lado da baliza do FC Porto. Eis que surge o primeiro lance de perigo do Sporting. há 15 min 15:04 Bola no ferro! 2'- Gonçalo Alves atira ao ferro da baliza defendida por Girão. Entra mais forte o FC Porto. há 16 min 15:03 1'- Saiu o Sporting, mas foi o FC Porto o primeiro a criar perigo. Remate de longe, defendido para o lado por Girão. há 17 min 15:02 Arranca a partida! Começa o jogo 4 da final do playoff. há 24 min 14:55 Cincos iniciais São estes os cincos iniciais para esta partida:



FC Porto: Xavi Málian, Rafa Costa, Carlo Di Benedetto, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves;





Sporting: Ângelo Girão, Telmo Pinto, Pedro Gil, Matias Platero e Toni Pérez. há 29 min 14:50 Árbitros da partida O jogo 4 da final do playoff vai contar com a arbitragem de Joaquim Pinto e Miguel Guilherme. há 32 min 14:47 Tempo de aquecimento no Dragão Arena Guardião pic.twitter.com/zVLRVR1GK7 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 20, 2021 há 54 min 14:25 Gonçalo Alves: «Estamos numa situação muito difícil» "Estamos numa situação muito difícil, mas não queremos que o Sporting vença aqui o campeonato. Vamos fazer tudo para irmos a quinto jogo e tentarmos ganhar em Lisboa. É difícil mas temos noção do que é necessário fazermos para vencer", vincou o jogador do FC Porto. há 56 min 14:23 Paulo Freitas: «A minha equipa percebe que é possível vencer em qualquer sítio» "Estamos a um triunfo e queremos ser campeões no domingo [hoje]. Mas vamos defrontar uma grande equipa em sua casa e que está com o orgulho ferido. A minha equipa percebe que é possível vencer em qualquer sítio, mas claro que as sensações mais recentes ainda reforçam mais esta nossa forma de pensar", analisou ao site do clube Paulo Freitas, treinador do Sporting que deixou uma garantia: "Não vamos jogar com o quinto jogo na cabeça, mas sim como se de uma final se tratasse". há 1 horas 14:19 Dia de emoções fortes: pode haver campeão hoje Com duas vitórias nos três jogos disputados, o Sporting pode sagrar-se campeão nacional de hóquei em patins hoje, caso vença o FC Porto no Dragão Arena, no jogo 4 da final do playoff. Este será já o sétimo embate entre ambas as equipas, num confronto direto que mostra quatro vitórias leoninas, uma portista e um empate. Promete ser mais um jogo de grandes emoções.