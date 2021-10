Benfica regressa às vitórias

Com Rui Costa e outros membros da direção do Benfica na tribuna VIP do Pavilhão Fidelidade, na Luz, o Benfica regressou esta noite aos triunfos, batendo o OC Barcelos por 6-4, na oitava jornada do Campeonato Nacional.





Depois de três derrotas, as últimas, em casa diante do Sp. Tomar, e no Dragão Arena, face ao FC Porto, as águias conseguiram para já dar a volta ao mau momento que atravessavam, com uma vitória sobre um adversário tradicionalmente difícil, e com alguns golos de belo efeito, levando Rui Costa e os seus parceiros a aplaudirem de pé.O Benfica, contudo, só conseguiu arrancar para a vitória depois de fazer o 5-3, já que até aí os minhotos tinham equilibrado, conseguindo já na reta final voltar a colocar pressão nas águias com o 6-4, depois do 6-3.Carlos Nicolía (2), Diogo Rafael, Edu Lamas, Pablo Alvarès e Gonçalo Pinto, estes com um golo cada, foram os marcadores de serviço para a equipa da Luz, já pelo OC Barcelos marcaram Alvarinho (3) e Fernandez Dario (1).O Benfica mantém a sétima posição no campeonato, agora com 12 pontos, os mesmo que tem o sexto, o Valongo. O FC Porto lidera só com vitórias (21 pontos) e defronta hoje a Juventude de Viana em jogo da referida oitava jornada.