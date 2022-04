FC Porto-Benfica, em direto

17' - Novo desconto de tempo.

14' - Defende Xavi Malian. Mantém o 1-0 para o FC Porto.





14' - Cartão azul para Tomás Mena e livre direto para o Benfica. Lucas Ordoñez para cobrar.13' - Desconto de tempo.

3' -Dragões adiantam-se na final da Taça de Portugal! É Gonçalo Alves quem marca. O lance gerou alguma polémica, com os jogadores do Benfica a reclamarem falta. A equipa de arbitragem parecia ter assinalado inicialmente, mas, após conferenciar, deu o golo aos dragões.- A final será arbitrada por João Duarte (AP Lisboa) e Pedro Figueiredo (AP Minho).Pedro Henriques (gr), Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Edu Lamas, Pablo Álvarez, Zé Miranda, Lucas Ordoñez, Pol Manrubia, Poka, Gonçalo PintoRodrigo Vieira (gr)Nuno ResendeXavier Malián (gr), Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Rafa, Carlos Ramos, Carlo di Benedetto, Xavi Barroso, Reinaldo García, Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues (gr)Ricardo Ares- Já o Benfica ultrapassou a Oliveirense, a detentora do troféu, por 3-1, valendo-se da melhor eficácia dos seus jogadores, que marcaram ainda não estavam decorridos dois minutos de jogo. A formação de Oliveira de Azeméis reagiu bem e empatou com justiça na segunda parte, embora insuficiente para segurar o resultado, porque o Benfica iria marcar mais dois golos nos últimos cinco minutos da partida.- Os dragões foram a primeira equipa a garantir a presença na final, depois de terem batido o OC Barcelos, num jogo decidido apenas nos penáltis. O tempo regulamentar ficou marcado pelo equilíbrio e alternância no resultado. Marcaram primeiro os minhotos, respondendo o FC Porto na segunda parte, e em dose dupla, que permitiu a cambalhota no marcador. O golo de Dario Gimenez, nos últimos segundos empatou (2-2) e levou o jogo para prolongamento, período onde as duas equipas voltaram a deixar tudo igual (3-3). Nos penáltis, o FC Porto beneficiou da pontaria de Gonçalo Alves e da defesa de Tiago Rodrigues.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da final da Taça de Portugal, uma partida que vai colocar frente a frente o Benfica e o FC Porto, em Paredes, a partir das 17h00.