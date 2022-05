Sporting-Benfica, em direto

há 36 min 16:38

Dérbi no hóquei em patins

Sporting e Benfica defrontam-se no Pavilhão João Rocha, a partir das 17h30, em jogo da 25.ª e penúltima jornada do campeonato de hóquei em patins. Os leões ocupam o 2.º lugar com 56 pontos, a dois do líder FC Porto, ao passo que as águias estão em 4.º com 53.