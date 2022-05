Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 13:09

Primeiro de, pelo menos, três dérbis no acesso à final do playoff

O Sporting recebe o Benfica hoje, a partir das 15 horas, no jogo 1 das 'meias' do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, o qual se decide à melhor de cinco jogos. Siga todas as incidências do encontro aqui!