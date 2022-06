Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 18:51

Nuno Resende: «Jogamos fora de casa, é uma condicionante a ser considerada»

O treinador do Benfica, Nuno Resende, lançou o jogo 3 da meia-final e pediu atenção ao facto de os encarnados jogarem fora de portas, atentando à necessidade de serem "controladores quando for possível".



"Vamos ver no início do jogo as nuances que o mesmo pode trazer. De resto, vamos tentar ser iguais a nós próprios, dentro do que temos apresentado e perante as dificuldades do jogo e do que o Sporting possa apresentar. Teremos de ajustar e potenciar ao máximo as nossas qualidades, limitando o que o Sporting vai apresentar. Jogamos fora de casa, é uma condicionante a ser considerada porque o fator casa é sempre importante, mas vamos encarar este jogo de forma positiva, como nos dois anteriores, para ganhar, controladores quando for possível e, nessa altura, marcar golos, e quando controlados apresentar soluções para não sofrer com essa situação", reiterou em declarações à BTV.