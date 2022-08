Benfica anuncia três reforços para a equipa de hóquei em patins

O Benfica anunciou, este domingo, a contratação de três reforços para a equipa de hóquei em patins: Roberto Di Benedetto, Nil Roca e Bernardo Mendes.Di Benedetto, francês de 25 anos, chega do HC Liceo, onde venceu a Liga espanhola, a Taça de Espanha e a Supertaça. "Estou muito feliz por me juntar ao Benfica. Para mim, é um forte candidato a ganhar todos os títulos. Vim para competir em todas as provas e sobretudo para triunfar e continuar a evoluir", disse em declarações à BTV.Nil Roca chega do Barcelona. O espanhol, de 24 anos, sublinhou a "ambição de ganhar tudo pelo Benfica". "É o que eu e o clube queremos".Já Bernardo Mendes, de 23 anos, chega do Valongo, o único clube que representou até hoje. "Estive doze anos no Valongo, mas fico muito feliz por poder representar este clube e por dar o próximo passo na minha carreira e subir a este patamar", frisou.