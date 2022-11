há 1 horas Ontem

Lugares já atribuídos até ao momento neste Mundial

A Alemanha ficou no 8.º e último lugar do Campeonato do Mundo, depois de hoje sair derrotada frente ao Chile por 2-4 no jogo de atribuição do 7.º e 8.º lugares.

Já Angola foi goleada pela Espanha (8-0) e conclui a sua participação no 6.º posto, atrás, naturalmente, dos espanhóis (5.º).

Na luta pelo bronze, a França levou a melhor sobre a Itália, mas só no desempate por penáltis- (3-2). No tempo regulamentar imperou o 5-5, sendo que no prolongamento não houve golos.

Foi a primeira vez que os franceses terminaram no pódio.