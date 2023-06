Sporting ganha corrida ao Benfica pela contratação do prodígio Viti

O Sporting garantiu a contratação de uma das maiores promessas de hóquei em patins. Viti, jovem de 16 anos, vai deixar o Valongo no final da época para assinar um contrato de longa duração pelos leões.Internacional pelas camadas jovens, Viti desdobrou-se esta época pelos juniores, equipa B e equipa principal do Valongo, onde fez quatro jogos. Foi a grande figura no Europeu de sub-17 em 2022 ao marcar 17 golos em 22 jogos. Já esta temporada assinou oito golos em seis encontros no Mundial de sub-19, em San Juan.Perto de completar 17 anos, Viti vai rumar ao HC Turquel na próxima época a título de empréstimo. O Murches estava também interessado em receber o jogador.O Sporting continua a pensar no futuro. Com a maioria dos seus jogadores portugueses já na casa dos 30 anos, os leões foram a Valongo, o maior viveiro de talentos, garantir dois jovens formados no clube nortenho. Para além de Viti, Rafa Bessa, de 22 anos, segue também para Alvalade para integrar a equipa principal, depois de uma grande época no emblema vice-campeão europeu. O argentino Facundo Bridge, também do Valongo, é o outro reforço dos leões. O defesa de 23 anos sagrou-se campeão do Mundo esta temporada.