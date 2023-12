Sporting avança na Taça de Portugal

O Sporting avançou este domingo para os 16 avos de final da Taça de Portugal, ao derrotar fora o Mealhada, equipa que participa no campeonato nacional da terceira Divisão.Os leões confirmaram o favoritismo em jogos dos 32 avos de final, chegando ao intervalo já vencer por 5-1.Toni Perez, com cinco golos, destacou-se na goleada do Sporting, que se junta ao Benfica na fase seguinte. As águias, recorde-se, bateram no sábado o Sesimbra.