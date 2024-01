Sporting avança para os oitavos de final da Taça de Portugal

O Sporting avançou para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao derrotar fora um histórico do hóquei em patins, o HC Sintra, da Segunda Divisão.Os leões venceram por 4-2, mas depois de terem chegado ao 3-0 permitiram a reação do adversário (3-2). A cerca de nove minutos do final da partida, a equipa de Alvalade colocou o resultado em diferença de dois golos.Também em frente na prova segue o detentor do troféu, o Sporting de Tomar, que venceu facilmente o HC Santiago, do terceiro escalão, por 10-1. Este domingo ainda cumprem-se os restantes jogos dos 16 avos de final, entre eles o Biblioteca-FC Porto, sendo que no sábado o Benfica eliminou o Entroncamento por 10-1.