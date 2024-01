Dérbi de Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje há dérbi no Pavilhão João Rocha, com honras de Champions. O Sporting-Benfica, às 19h30, é referente à 2ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que não se disputou a 14 de dezembro, por falta de policiamento, então destacado para o Estádio José de Alvalade para um jogo da Liga Europeia.

Os leões recebem o rival em 2º lugar do grupo, com quatro pontos (vitória e um empate), menos dois precisamente que o Benfica, que lidera com duas vitórias.

“Será um jogo, para nós, vital na fase de grupos e não olhamos muito para o histórico dos confrontos com o Benfica. Estamos a olhar para o que podemos fazer para ganhar em casa”, frisou o técnico do Sporting Alejandro Dominguez aos meios de comunicação do clube.

“Temos trabalhado para aumentar os nossos índices de performance, as primeiras sensações são boas. Esperamos dar continuidade a este crescimento e fazer um resultado que seja conveniente para as nossas prestações”, destacou por sua vez à BTV o treinador das águias Nuno Resende.